Вильфанд предупредил россиян о погодных аномалиях в европейской части страны

В некоторых регионах России ожидается по-настоящему зимняя погода Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей европейской части России ожидают погодные аномалии. По прогнозам синоптиков, в одних регионах страны 3 и 4 октября будет теплая погода с температурой выше климатической нормы, в других – настоящие зимние холода. Об этом рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Очень теплая погода будет на севере европейской части России, потому что в антициклоне с западной периферии перемещаются теплые воздушные массы. Температура будет выше нормы на 4 градуса, а это значит, что в Калининградской области прогнозируется 15-21 градус, в Ленинградской области – 12-13 градусов, даже в Мурманской, Вологодской областях, Карелии – 8-12 градусов, в Новгородской, Псковской областях – 11-16 градусов», - сообщил он в беседе с ТАСС, отметив, что «это просто замечательная погода».

В Москве в ближайшие дни также будет сохраняться приятная осенняя погода - с переменной облачностью, без осадков. 3 и 4 октября днем термометры покажут 11–13 градусов выше нуля, а 5 и 6 октября воздух прогреется до +15 градусов.

А вот на востоке и юге европейской России, по словам главы Гидрометцентра, «ситуация другая, так как по восточной периферии антициклона перемещаются холодные воздушные массы».

«Это приводит к тому, что на Урале температура будет ниже нормы: в Екатеринбурге, Челябинске, Кургане. Будут отрицательные температуры ночью, небольшие положительные температуры днем. Очень холодно будет и на юге Западной Сибири», - уточнил Роман Вильфанд.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в субботу, 2 октября, синоптики предупредили москвичей о так называемой «барической горе» – рекордно высоком атмосферном давлении в начале следующей недели.