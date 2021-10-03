Военный бюджет России в 2022 году превысит 3,5 триллиона рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Расходы России на оборону в 2022 году превысят 3,5 триллиона рублей, следует из проекта бюджета на 2022-2024 годы.

Военные затраты страны составят почти 15% от всего бюджета, или 2,6% от валового внутреннего продукта, который прогнозируется в следующем году. По разделу «Национальная экономика» расходы составят 3,46 триллиона руб. На социальную сферу в 2022 будет направлено 5,8 триллиона рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на сайте правительства России.

Как писал сайт kp.ru, Россия вошла в пятерку лидеров по военным расходам в 2020 году. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), затраты РФ на оборону в прошлом году составили 61,7 миллиарда долларов, а общемировые военные расходы превысили 1,98 триллиона. В числе лидеров также оказались США – 778 миллиарда долларов, Китай – 252 миллиарда, Индия – 72,9 миллиарда и Великобритания – 59,2 миллиарда. На первую пятерку стран пришлось 62% всех военных затрат.