Зеленский назвал поездку Саакашвили в Грузию неправильным шагом Фото: EAST NEWS

Решение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили поехать на родину было было неправильным шагом, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на брифинге парламентской фракции «Слуга народа».

«Считаю, что это неправильно, все-таки он в государственной власти находится, и это неправильно, но нужно понять все детали и все риски», – сказал Зеленский.

По словам президента Украины, он не знал о поездке Саакашвили и был очень удивлен такому решению. Как считает Зеленский, его визит в Грузию мог быть политическим шагом накануне муниципальных выборов.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 1 октября Саакашвили задержали на родине. США уже призвали власти Грузии обращаться с задержанным экс-президентом страны в соответствии с законом. Тем временем, в российском Кремле заявили, что не следят за ситуацией вокруг задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По словам адвоката задержанного, сейчас его подопечному, объявившему голодовку в тюрьме, может помочь только помилование.