Адвокат назвал помилование единственным способом освободить Саакашвили Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили можно только в случае его помилования. Об этом заявил адвокат политика Пека Басилая.

- Слова президента о том, что она не собирается помиловать Саакашвили, надиктованы "Грузинской мечтой", все зависит от политической воли, - заявил Басилая в эфире телеканала "Мтавари архи".

До этого действующий лидер Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что не помилует задержанного Саакашвили.

Что касается самого Саакашвили, то после задержания он принял решение объявить о голодовке в тюрьме.

Ранее сайт kp.ru писал, что 1 октября политика задержали на родине. США уже призвали власти Грузии обращаться с задержанным экс-президентом страны в соответствии с законом. Тем временем, в российском Кремле заявили, что не следят за ситуацией вокруг задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.