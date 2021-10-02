Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире2 октября 2021 2:45

Адвокат назвал помилование единственным способом освободить Саакашвили

Ранее Саакашвили объявил голодовку после задержания
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Адвокат назвал помилование единственным способом освободить Саакашвили

Адвокат назвал помилование единственным способом освободить Саакашвили

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили можно только в случае его помилования. Об этом заявил адвокат политика Пека Басилая.

- Слова президента о том, что она не собирается помиловать Саакашвили, надиктованы "Грузинской мечтой", все зависит от политической воли, - заявил Басилая в эфире телеканала "Мтавари архи".

До этого действующий лидер Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что не помилует задержанного Саакашвили.

Что касается самого Саакашвили, то после задержания он принял решение объявить о голодовке в тюрьме.

Ранее сайт kp.ru писал, что 1 октября политика задержали на родине. США уже призвали власти Грузии обращаться с задержанным экс-президентом страны в соответствии с законом. Тем временем, в российском Кремле заявили, что не следят за ситуацией вокруг задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.