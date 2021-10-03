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В мире3 октября 2021 17:01

Восемь человек погибли при крушении частного самолета в Италии

Авиасудно упало на дом, в котором никто не жил
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Итальянские пожарные на месте крушения частного самолета, который врезался в небольшое здание.

Итальянские пожарные на месте крушения частного самолета, который врезался в небольшое здание.

Восемь человек погибли в результате крушения небольшого частного самолета в итальянском городе Сан-Донато-Миланезе.

Как передает телеканал RaiNews24, авиасудно упало на здание, которое находится на ремонте. В доме никто не жил.

8 человек погибло на борту после того, как небольшой самолет врезался в пустое здание недалеко от Милана

На место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы, которые тушат пожар, возникший на месте крушения самолета. Загорелись также несколько автомобилей, которые были припаркованы у здания.

Экстренные операции продолжаются после авиакатастрофы под Миланом

Упавший самолет летел из Милана на Сардинию. На его борту находились пилот и семь пассажиров.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании Spirit Airlines загорелся при взлете из аэропорта американского города Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси). По данным телеканала NBC, причиной возгорания стала птица, попавшая в правый двигатель лайнера, когда воздушное судно еще находилось на земле. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Уточнялось, что самолет должен был вылететь в город Форт-Лодердейл (штат Флорида).

Небольшой самолет разбился в Милане