Восемь человек погибли при крушении частного самолета в Италии

Итальянские пожарные на месте крушения частного самолета, который врезался в небольшое здание.

Восемь человек погибли в результате крушения небольшого частного самолета в итальянском городе Сан-Донато-Миланезе.

Как передает телеканал RaiNews24, авиасудно упало на здание, которое находится на ремонте. В доме никто не жил.

На место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы, которые тушат пожар, возникший на месте крушения самолета. Загорелись также несколько автомобилей, которые были припаркованы у здания.

Упавший самолет летел из Милана на Сардинию. На его борту находились пилот и семь пассажиров.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании Spirit Airlines загорелся при взлете из аэропорта американского города Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси). По данным телеканала NBC, причиной возгорания стала птица, попавшая в правый двигатель лайнера, когда воздушное судно еще находилось на земле. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Уточнялось, что самолет должен был вылететь в город Форт-Лодердейл (штат Флорида).