Самолет с баннером "Ты выйдешь за меня?" разбился в Канаде

В Канаде один человек погиб при крушении самолета с баннером "Ты выйдешь за меня?" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В канадском городе Монреаль упал небольшой самолет с баннером "Ты выйдешь за меня?". В результате произошедшего один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщил телеканал CTV News.

Самолет типа Cessna 172 упал рядом с территорией, где проводился музыкальный фестиваль.

- К сожалению, один человек скончался в результате этого происшествия, второй доставлен в больницу, — сообщил представитель местной полиции Вероник Комтуа.

Ранее восемь человек погибли в результате крушения небольшого частного самолета в итальянском городе Сан-Донато-Миланезе. Авиасудно упало на здание, которое находится на ремонте. В доме никто не жил. На место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы, которые тушат пожар, возникший на месте крушения самолета. Загорелись также несколько автомобилей, которые были припаркованы у здания.