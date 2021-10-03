Полиция задержала подозреваемого в убийстве трех студенток под Оренбургом

Задержан подозреваемый в убийстве трех студенток под Оренбургом

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа в городе Гай Оренбургской области 30-летнего Александра Лазарева.

Полиция задержала мужчину при попытке угнать автомобиль, сообщает "КП-Самара".

Ранее полиция установила личность подозреваемого в убийстве трех девушек в городе Гае Оренбургской области. Им оказался ранее судимый Александр Лазарев 1991 года рождения.

Напомним, шокирующее преступление произошло 30 сентября 2021 года. Неизвестный преступник зверски расправился с тремя студентками местного филиала Оркского медицинского колледжа. Затем, пытаясь замести следы, он устроил пожар. Когда огонь был потушен, спасатели обнаружили тела девушек, погибших насильным путем. Региональные власти назначали награду в миллион рублей за информацию о местонахождении подозреваемого.