Синоптик Тишковец пообещал москвичам старое бабье лето со следующей недели

Жителям Москвы пообещали старое бабье лето со следующей недели Фото: Василий Вахрин

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что жителей Москвы ожидает старое бабье лето со следующей недели.

Как отметил специалист, в средней полосе России благодаря антициклону скандинавского происхождения ожидается сухая погода с температурой воздуха, соответствующей норме.

- Так, например, в Центральной России и, в частности, в Москве в ночные часы столбики термометров будут стремиться к нулевой отметке с наибольшей вероятностью легких заморозков в среду, четверг и пятницу, тогда как в разгар дня воздух сумеет прогреться до плюс 7 – 12, — цитирует специалиста РИА Новости.

Тишковец добавил, что это будет сезон, именуемый старым бабьим летом, с "настоящей золотой осенью".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жителей европейской части России ожидают погодные аномалии. По прогнозам синоптиков, в одних регионах страны 3 и 4 октября будет теплая погода с температурой выше климатической нормы, в других – настоящие зимние холода. В Москве в ближайшие дни также будет сохраняться приятная осенняя погода - с переменной облачностью, без осадков. 3 и 4 октября днем термометры покажут 11–13 градусов выше нуля, а 5 и 6 октября воздух прогреется до +15 градусов.