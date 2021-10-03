В команде Саакашвили рассказали о его крепкой дружбе с Зеленским

В команде Михаила Саакашвили рассказали о его крепкой дружбе с Владимиром Зеленским Фото: Нигина БЕРОЕВА

Член партии "Единое национальное движение" Екатерина Херхеулидзе сообщила, что задержанный в Грузии Михаил Саакашвили уверен в позиции президента Украины Владимира Зеленского, который пообещал вернуть бывшего грузинского лидера в Незалежную.

- Всем известно, что их связывает крепкая дружба. Он был уверен в его (Зеленского) такой позиции, — сказала Херхеулидзе в разговоре с журналистами.

Политик добавила, что Саакашвили поручил ей кое-что, но она расскажет об этом позже.

Ранее Владимир Зеленский на брифинге парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" заявил, что украинские власти будут добиваться возвращения Михаила Саакашвили в страну. Зеленский подчеркнул, что возвращением политика будут заниматься Министерство иностранных дел Украины, дипломатические представительства в Грузии, а также вопрос будет решаться на уровне премьер-министров двух стран.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 1 октября Саакашвили задержали на родине. США уже призвали власти Грузии обращаться с задержанным экс-президентом страны в соответствии с законом. Тем временем, в российском Кремле заявили, что не следят за ситуацией вокруг задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.