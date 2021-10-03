Зеленский пообещал, что вернет Саакашвили на Украину Фото: страница Владимира Зеленского в Facebook

Украинские власти будут добиваться возвращения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в страну, заявил президент республики Владимир Зеленский на брифинге парламентской фракции правящей партии «Слуга народа».

«Я как президент Украины занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины разными возможностями, которые у меня есть…Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается», – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что возвращением политика будут заниматься Министерство иностранных дел Украины, дипломатические представительства в Грузии, а также вопрос будет решаться на уровне премьер-министров двух стран.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 1 октября Саакашвили задержали на родине. США уже призвали власти Грузии обращаться с задержанным экс-президентом страны в соответствии с законом. Тем временем, в российском Кремле заявили, что не следят за ситуацией вокруг задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По словам адвоката задержанного, сейчас его подопечному, объявившему голодовку в тюрьме, может помочь только помилование.

Напомним, Зеленский назвал решение Саакашвили поехать на родину неправильным шагом. По словам украинского лидера, он не знал о поездке экс-президента Грузии и был очень удивлен этому событию.