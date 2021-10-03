Премьер Грузии: Саакашвили вернется на Украину после того, как отсидит полный срок в тюрьме

Премьер Грузии заявил, что Михаил Саакашвили вернется на Украину после того, как отсидит полный срок в тюрьме Фото: REUTERS

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Михаил Саакашвили сможет вернуться на Украину только после того, как отсидит весь тюремный срок.

- Мы говорим о человеке, который был президентом (Грузии) в течение девяти лет. Это катастрофа и оскробление: человек по своему желанию отказался от гражданства нашей страны. Если он хочет вернуться на Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отсидит срок и сможет идти куда захочет, — сказал политик в интервью телеканалу Imedi.

Он добавил, что Саакашвили настоятельно просит о возвращении в Киев. Гарибашвили также выразил недоумение решением экс-президента Грузии вернуться на родину.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 1 октября Саакашвили задержали на родине. США уже призвали власти Грузии обращаться с задержанным экс-президентом страны в соответствии с законом. Тем временем, в российском Кремле заявили, что не следят за ситуацией вокруг задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По словам адвоката задержанного, сейчас его подопечному, объявившему голодовку в тюрьме, может помочь только помилование.