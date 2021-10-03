В США опубликовали "доклад Пандоры" о возможном участии мировых политиков в офшорных схемах

Американские журналисты опубликовали расследование об возможном участии мировых лидеров в офшорных схемах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал расследование "Досье Пандоры", где рассказывается о возможном участие мировых лидеров в офшорных схемах. Материал опубликован на сайте организации.

Отмечается, что в документах имеется информация о 130 миллиардерах из 45 стран. Кроме того, расследование касается более 330 политиков и должностных лиц высокого ранга более чем в 90 странах, включая 35 глав государств.

- В досье фигурируют послы, мэры и министры, советники президентов, генералы и глава центрального банка, — гласит сообщение консорциума.

Отмечается, что в расследовании приняли участие около 600 журналистов. Они собрали 2,94 терабайта конфиденциальной информации от 14 компаний, задействованных в офшорных схемах.

Напомним, в материалах расследования фигурирует украинский лидер Владимир Зеленский. Согласно опубликованным данным, до президентства он якобы владел долей в офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. За месяц до победы на выборах он продал долю своему другу Сергею Шефиру, ныне первому помощнику украинского президента. По состоянию на июль 2019 года, Шефир владел акциями Maltex и после вступления в должность советника президента. Шефир и Зеленский пока не прокомментировали данную информацию.