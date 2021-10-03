В Китае заявили о возможном появлении "вируса X"

Китайский ученый заявил о возможном появлении "вируса X" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу считает, что вскоре мир столкнется с новым вирусом и предложил меры по противодействию грядущей пандемии.

- Мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с рядом других проблем, таких как инфодемия, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются. Это рождает множество слухов и проблем, которые приходится решать, — сказал специалист.

Гао Фу отметил, что вскоре мир столкнется с "вирусом X", характеристики которого пока неизвестны. Эксперт предложил действовать по принципу "четырех C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), обмен информацией (communication) и координация (coordination). Гао Фу подчеркнул важность обмена информацией, так как именно обмен информацией со стороны Китая помог другим странам мира быстро приступить к разработке вакцин от коронавирусной инфекции.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных наций Антониу Гутерриш в ходе выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что человечество никогда еще не находилось в такой опасности, как сейчас. Он отметил, что сегодня мир находится "на краю бездны", и движется в неправильном направлении. Гутерриш обратил внимание на пандемию коронавирусной инфекции, которая, по его словам, "увеличила бросающееся в глаза неравенство", а также климатический кризис, "обрушивающийся на планету". Кроме того, генсек ООН указал на ситуацию в Афганистане, Йемене и Эфиопии, а также дезинформацию, "парализующую общество и разделяющую людей на противоположные лагери".