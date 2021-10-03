Синоптики предупредили об аномально снежной зиме в России

Россиян предупредили об аномально снежной зиме Фото: Борис КОКУРИН

Специалисты центра "Фобос" сообщил, что в большей части регионов России возможно существенное увеличение количества осадков.

Отмечается, что на Чукотке, в Ямале, Таймыре, Южном Урале и Сибири уже начались снегопады и обрушилась пурга.

Специалисты уверены, что приостановка процесса таяния льда в Арктике значительно скажется на погоде в Северном полушарии. В частности, ученые предсказывают суровую и снежную погоду.

- Самые значительные аномалии будут наблюдаться в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока, — цитирует сообщение специалистов РИА Новости.

Также добавляется, что в Москве высота сугробов на четверть превысит норму. В низовьях Волги, на Колыме и юге Сибири — в полтора или даже два раза.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что жителей Москвы ожидает старое бабье лето со следующей недели. Как отметил специалист, в средней полосе России благодаря антициклону скандинавского происхождения ожидается сухая погода с температурой воздуха, соответствующей норме.