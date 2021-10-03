Транзит газа через Украину в Венгрию возобновлен

Возхобновлен транзит газа через Украину в Венгрию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Согласно данным венгерского оператора ГТС, транзит российского газа в Венгрию через Украину возобновлен.

По данным "Оператор ГТС Украины", 2 октября транзит газа на украинской приграничной газоизмерительной станции "Берегово" составил 2,31 миллиона куб. м. 1 октября он был вдвое больше - 4,8 миллиона куб. м. Согласно информации венгерского оператора, транзит газа непрерывно продолжается в течение 3 октября — по состоянию на 22:00 по московскому времени он составляет 200 тысяч кубометров в час.

Как ранее писал сайт kp.ru, России и Венгрия достигли нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа, которое вступит в силу 1 октября 2021 года и рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через десять лет. Согласно условиям контракта, "Газпром" будет поставлять в республику ежегодно 4,5 млрд кубометров природного газа. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, благодаря новой сделке Венгрия будет закупать газ по гораздо более выгодной цене, чем по контракту, срок действия которого истекает.