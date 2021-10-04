Минобороны: В России появятся 12 новых комплексов для обнаружения космических объектов до 2025 года

В Минобороны рассказали о новых комплексах для обнаружения космических объектов Фото: Александр ГЛУЗ

В России до 2025 года появятся 12 новых комплексов для обнаружения космических объектов, которые будут работать на разных принципах. Об этом в преддверии Дня Космических войск, который отмечается в нашей стране 4 октября, сообщили журналистам в министерстве бороны.

«До 2025 года на территории России планируется развернуть более 12 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов», - сказали в оборонном ведомстве, напомнив, что первый такой комплекс успешно несет боевое дежурство в Алтайском крае.

Как писал сайт kp.ru, в феврале 2021 года в России успешно завершились испытания системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Накануне профессионального праздника Космических войск корреспондент «КП» побывал в одном из самых засекреченных подразделений, чтобы разобраться, как работает космический щит России.