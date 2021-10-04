Как работает космический щит России: Ни одна запущенная на земле ракета не останется незамеченной

За 50 лет ее существования представители СМИ были здесь всего дважды. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

ОКРУЖЕННЫЕ ТАЙНОЙ

Космическая система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) журналистов принимать не привыкла. Точнее, за 50 лет ее существования представители СМИ были здесь всего дважды. Первый раз – в феврале этого года, когда праздновали полувековой юбилей СПРН. А второй раз – тоже в этом году, накануне 4 октября, когда Космические войска отметили некруглые 64 года.

Сказать, что в этой воинской части многое гостайна, значит, ничего не сказать. Секретчики контролировали каждое слово спикеров, отсматривали снятые видео, фотографии, слушали диктофонные записи. В кадр попал уголок монитора – кадр в корзину.

К сегодняшнему дню в России силами 10 РЛС удалось создать сплошное радиолокационное поле. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

- Вот что вам нужно понять, - говорит заместитель командира по вооружению подполковник Виктор Шестопалов. - Мы служим здесь для того, чтобы ни один пуск ракеты на планете земля не остался незамеченным.

ТАРЕЛКИ ПОД ШАРАМИ

Поднимаемся на крышу главного здания части. Здесь стоит антенна-шар, какие можно увидеть на кораблях и в обсерваториях. А вокруг – на километры целая куча таких шаров (точное количество и даже порядок – тайна). У астрономов такие шары раскрываются и выпускают телескоп. А здесь под непроницаемыми шарами скрываются гигантские 300-тонные антенны-тарелки. Шары сделаны из специального пропускающего любые волны материала. А нужны они, чтобы защитить антенны от дождя, снега и вражеских глаз с небес.

Мы захотим под купол – такой аттракцион невиданной открытости. В полумраке над головой нависает махина – аж сердце замирает. Гигантская сеть арматуры удерживает огромную тарелку, механизмы способны заставить ее двигаться. Дежурный жмет кнопку, и махина с размеренным жужжанием начинает словно обшаривать небо.

Несколькими этажами ниже дежурная смена впивается взглядами в мониторы.

Гигантская сеть арматуры удерживает огромную тарелку Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

- Тип цели – баллистическая ракета. Координаты точки старта соответствуют ракетной базе Уоррен США. Время сопровождения 32 секунды, - доклады звучат громко и четко. Конечно, сейчас это лишь тренировка. Но смена у дежурной бригады – самая настоящая. Работа идет здесь круглые сутки – 24.7. И в случае реальной угрозы ни одна ракета не ускользнет и не останется безнаказанной.

ВИДИМ ВСЕ, ЧТО ГОРИТ

Как это работает? Каждая антенна связана с одним из спутников из группировки, которая называется «Купол». Именно эта связка – основа СПРН. Космический аппарат круглосуточно отслеживает происходящее на его участке планеты, с помощью инфракрасных датчиков он фиксирует тепловое излучение. Технологии, которые, как можно догадаться, являются тайной, позволяют отличить пуск ракеты от пламени костра или зажигалки.

Когда зависший над землей спутник фиксирует пуск ракеты, он тут же передает информацию на «тарелку». Та «поднимает тревогу» - специальные системы рассчитывают траекторию и скорость ракеты. Вычисляют, не летит ли она на территорию России. Не дай Бог – в этом случае вступают в дело наземные РЛС, они ведут цель, передают ее дивизионам ЗРК, которые готовы уничтожить непрошенную гостью в любой момент.

Сказать, что в этой воинской части многое гостайна, значит, ничего не сказать Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

В общем, спутники СПРН – это дозорные, которые засекают дымок в лагере неприятеля и тут же сообщают об этом командованию. А после этого вступают в действие все алгоритмы, которые не позволяют ракете пересечь нашу границу. Между прочим, система может отследить пуски ракет как на суше, так и на море, даже из подводного положения и с самолета. Лишь бы было тепловое излучение, которое можно проанализировать.

- Видим все, что горит, - говорит подполковник Виктор Шестопалов. – Можем, кстати, фиксировать не только ракетные пуски, но и массу событий, которые происходят на земле. Но это уже – тайна.

- А сколько времени проходит от обнаружения пуска до того, как информация попадает в центр принятия решения? - спрашиваю я.

- Это очень секретная информация, - развел руками подполковник. - Скажу так: благодаря оперативности работы системы времени для принятия этого самого решения остается достаточно.

ЛОЖНЫЕ ТРЕВОГИ – ПОЧТИ КАК НАСТОЯЩИЕ

Между государствами существует договоренность, по которой перед учебным пуском принято предупреждать партнеров об этом. В этом случае СПРН спокойно сопровождает ракету от старта до финиша. Однако соблюдают эти договоренности далеко не все. Например, Северная Корея – никогда никого не предупреждает. Да и Китай, запускающий довольно много ракет, предупреждает не всегда. И тогда СПРН включает все положенные процедуры, фактически переходит в авральный режим работы, пока не убедится, что запуск не направлен против России. Ложные тревоги становятся большой частью работы ее операторов. Как сообщили нам в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, только в этом году были обнаружены более 110 пусков баллистических ракет и ракет космического назначения.

В РОССИИ СОЗДАНО СПЛОШНОЕ РАДИОЛОКАЦИОННОЕ ПОЛЕ

Космическая часть СПРН - это первый этап пресечения возможного ракетного нападения. За ним идут наземные радиолокационные станции (РЛС), каждая из которых должна вести цель на своем направлении. К сегодняшнему дню в России силами 10 РЛС удалось создать сплошное радиолокационное поле, которое обеспечивает гарантированное обнаружение атакующих баллистических ракет на всех стратегических направлениях.

Космическая часть СПРН - это первый этап пресечения возможного ракетного нападения. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Основу наземного эшелона СПРН составляет сеть РЛС нового поколения «Воронеж», которые несут боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях. В составе наземного эшелона СПРН также продолжают нести боевое дежурство модернизированный РЛС «Днепр» в Мурманской области, «Дарьял» в Республике Коми и «Волга» в Республике Беларусь.