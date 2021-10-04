Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Новым премьер-министром Японии станет Фумио Кисида Фото: REUTERS

В понедельник, 4 октября, правительство премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги в полном составе ушло в отставку, сообщила канцелярия главы японского правительства. Оставляющий свой пост премьер на внеочередном заседании кабмина собрал у всех членов правительства заявления об отставке, однако до того момента, как преемник Ёсихидэ Суги сформирует собственный кабинет, они будут исполняющими обязанности глав своих ведомств.

Ожидается, что в ближайшие часы японский парламент утвердит кандидатуру нового премьера, им станет избранный председателем правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида, который ранее возглавлял японское министерство иностранных дел.

Предположительно, свои посты в новом правительстве Японии сохранят нынешний министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и глава Минобороны Нобуо Киси, а на должность генерального секретаря кабмина (ее до назначения премьером занимал Ёсихидэ Суга) будет назначен экс-министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Фумио Кисида был избран новым лидером ЛДП 29 сентября.