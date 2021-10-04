Прирост номинальной зарплаты в пяти регионах России превысит 9% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По прогнозам Минэкомразвития России, в 2021 году сохранится тенденция увеличения номинальной заработной платы россиян, а наибольший прирост – свыше девяти процентов – ожидается в пяти регионах страны.

Самые высокие темпы роста заработных плат ожидаются в Москве и Тамбовской области, где этот показатель достигнет 9,8%, заработки жителей Санкт-Петербурга, по прогнозам ведомства, возрастут на 9,5%. В лидерах также оказались Калмыкия и Забайкальский край (9,1%). А замыкает список регионов с наибольшим увеличением номинальных зарплат Дагестан, там они вырастут ровно на 9%.

Меньше, чем в других регионах, увеличатся зарплаты жителей Коми, где прирост окажется ниже инфляции – 4%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития министерства на 2022 год и плановый период 2023-го и 2024-го.

Издание отмечает, что в абсолютных значениях самые высокие средние зарплаты – свыше 90 тысяч рублей – будут в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Москве, а также в Магаданской и Сахалинской областях.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее эксперты назвали сферы с самыми высокими темпами роста оплаты труда темп роста зарплат больше всего — сельское, рыбное, лесное хозяйства, охота и рыбоводство, а также здравоохранение, образование, металлургическая и химическая отрасли.

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