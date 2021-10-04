Новый премьер Японии намерен провести всеобщие выборы 31 октября

Новый премьер Японии Фумио Кисида Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый премьер Японии Фумио Кисида намерен провести всеобщие выборы в ключевую нижнюю палату парламента 31 октября, передает со ссылкой на источники в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) телеканал NHK.

Полномочия нижней палаты парламента, которая при избрании главы правительства и принятии проекта госбюджета имеет приоритет над верхней палатой, истекают 21 октября. Избирательная кампания в стране начнется 19 октября.

Стоит отметить, что формально Фумио Кисида пока не премьер Японии. Как писал сайт kp.ru, утром в понедельник правительство Ёсихидэ Суги в полном составе ушло в отставку. Ожидается, что в ближайшие часы японский парламент утвердит кандидатуру нового премьер-министра, им станет избранный председателем ЛДП Фумио Кисида, который в этот же день сформирует собственный кабинет и объявит его состав.