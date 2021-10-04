Юлия Пересильд и Клим Шипенко сядут в кресла бортинженеров на корабле «Союз МС-19»

Клим Шипенко занял кресло бортинженера. Фото: ЦПК/Роскосмос

Уже завтра, 5 октября, с космодрома Байконур стартует пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на котором съемочная группа первого в истории художественного фильма в открытом космосе отправится к МКС.

В преддверии этого события обозреватель kp.ru Александр Милкус рассказывает, как будет проходить полет актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко к орбитальной станции. Командир экипажа, единственный профессиональный космонавт в команде Антон Шкаплеров, у которого за плечами три длительных полета на МКС, будет управлять кораблем.

Однако и съемочной группе бездельничать не придется: они будут выполнять функции бортинженеров. Кресло бортинженера-1 слева от командира займёт Клим Шипенко, а бортинженера-2 справа – Юлия Пересильд.

Как пояснил космонавт, возле кресла Юлии находится клапан подачи кислорода в спускаемый аппарат, а слева от Клима – клапан подачи кислорода в скафандры при разгерметизации или пожаре, а также заслонки воздушной вентиляции. По команде Шкаплерова актриса с режиссером будут регулировать эти клапаны.

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