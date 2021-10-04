Токио сделал представление Москве из-за учений ВМФ России в Японском море

Россия сделала представление РФ из-за учений ВМФ России в Японском море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек японского правительства Кацунобу Като сообщил, что Токио сделал Москве представление из-за маневров военно-морского флота России в Японском море.

Он отметил, что учения планируется провести с 4 по 9 октября.

- В связи с проведением российским флотом ракетных стрельб в Японском море, и тем, что в район частично попадает участок исключительной экономической зоны Японии, по дипломатическим каналам российской стороне 30 сентября было сделано представление, — сказал Като.

Политик отметил, что японские власти "внимательно следят" за маневрами.

В конце августа 2021 года японское правительство выразило протест властям России из-за планируемых учений российских вооруженных сил, которые готовились на острове Итуруп.

Напомним, Россия и Япония много лет ведут консультации, пытаясь выработать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После войны архипелаг был включен в состав СССР, но японская сторона продолжает оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и некоторых прилегающих небольших необитаемых островов. Власти РФ неоднократно подчеркивали, что российский суверенитет над этими территориями имеет международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.