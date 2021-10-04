МИД не исключил, что Россия потребует пересмотреть санкции СБ ООН против талибов*

МИД допустил, что РФ потребует пересмотреть санкции СБ ООН против "Талибана"* Фото: REUTERS

Специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов не исключил, что Москва потребует пересмотреть санкции Совета безопасности ООН против радикального движения "Талибан"*

- В перспективе не исключаем пересмотра санкционного режима в отношении талибов, однако на данном этапе полагаем целесообразным не спешить с этим, — цитирует Кабулова РИА Новости.

По его словам, формируя свою позицию по данному вопросу, Москва будет исходить из того, насколько талибы* выполняют свои обещания, а также насколько эффективно противодействуют различным угрозам, особенно наркотической и террористической.

Ранее сенатор, член Совета федерации Сергей Кисляк призвал участников ПАСЕ уделить больше внимания работе с новыми властями Афганистана по ключевым вопросам, а не навязывать им элементы демократии. По словам сенатора, Россия разделяет опасения по поводу террористической угрозы из Афганистана, и лучше уделить первоочередное внимание тем обещаниям, которые талибы* уже сделали.

*Запрещенная в России террористическая организация