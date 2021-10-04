В России цены на зимние автомобильные шины выросли на 25%

Цены на зимние автомобильные шины выросли на 25% в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец сообщила, что цены на зимние автомобильные шины выросли на 25% еще до начала сезона замены.

Пик спроса на шины в страны приходится на середину октября.

- Но в этом году мы наблюдаем значительный рост цен на автомобильные шины уже перед сезоном — до 25% и более в целом по стране. Основные причины удорожания шин — рост цен на сырье, издержки производства, инфляция и система маркировки. Притом падение объемов выпуска еще не компенсировано, и нас может ожидать банальный дефицит автомобильных шин, в первую очередь в более доступных нишах, отмечают аналитики, — цитирует специалиста РИА Новости.

С начала года шины подорожали на 15-20%. Средняя стоимость комплекта б/у составляет 14 429 рублей. Новая резина обойдется россиянам в 44 070 рублей.

В июле 2021 года аналитики розничной сети Automama сообщили, что рост цен на автомобили с пробегом в России в первом полугодии 2021 замедлился. Согласно исследованию, среднерыночная цена на поддержанные автомобили в России выросла в 2020 году на 10%. За 6 месяцев 2021 года она увеличилась только на 3,8%, при этом рост цен наблюдался на протяжении всего полугодия. Максимального значения в 2021 среднемесячная цена за автомобиль с пробегом достигла в июне. Как показывает анализ, в январе 2021 среднемесячная цена на поддержанный автомобиль в России составляла 710 тысяч рублей, в феврале – 708 тысяч рублей, в марте – 721 тысячу, в апреле – 724 тысячи, в мае – 729 тысяч, в июне – 737 тысяч.