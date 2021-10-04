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Общество4 октября 2021 10:58

Более 160 спутников входят в состав российской орбитальной группировки

Около 70 процентов из них находится на управлении российского центра, сообщили в Минобороны РФ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Минобороны сообщило, что в составе российской орбитальной группировки более 160 спутников

Минобороны сообщило, что в составе российской орбитальной группировки более 160 спутников

Фото: REUTERS

Начальник штаба Главного испытательного космического центра имени Титова полковник Роман Винокуров сообщил, что в состав орбитальной группировки России входят более 160 космических аппаратов.

- В составе орбитальной группировки космических аппаратов России сегодня - более 160 космических аппаратов, из которых около 70 процентов находится на управлении нашего центра, — сказал Винокуров в интервью газете "Красная звезда".

Напомним, 5 октября с космодрома Байконур стартует космический корабль "Союз МС-19", на котором съемочная группа первого в истории художественного фильма в открытом космосе отправится к МКС. Съемочная группа будет выполнять функции бортинженеров. Кресло бортинженера-1 слева от командира займёт Клим Шипенко, а бортинженера-2 справа – Юлия Пересильд. Возле кресла Юлии находится клапан подачи кислорода в спускаемый аппарат, а слева от Клима – клапан подачи кислорода в скафандры при разгерметизации или пожаре, а также заслонки воздушной вентиляции.