Бюст Джорджа Флойда облили серой краской в Нью-Йорке

В Нью-Йорке бюст Джорджа Флойда облили серой краской Фото: REUTERS

На площади Юнион-сквер в Нью-Йорке облили серой краской бюст афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого спровоцировала массовые беспорядки и акции протеста против жестокости полиции на территории США.

Как пишет газета New York Post, инцидент произошел примерно в 10:00 по местному времени (в 17:00 по московскому времени). Неизвестный подъехал на скейтборде к бюсту, облил его серой краской и скрылся. Акт вандализма попал на камеру видеонаблюдения, сейчас полиция разыскивает подозреваемого.

Сейчас активисты ConfrontArt пытаются смыть краску. При этом статуи афроамериканки Брионны Тейлор, которая была убита в марте во время полицейского рейда, и ушедшего из жизни в прошлом году темнокожего конгрессмена Джона Льюиса не пострадали.

Ранее в американском городе Толидо, штат Огайо, молния ударила в стену, где было изображено лицо афроамериканца Джорджа Флойда. Молния попала прямо в портрет мужчины. Удар был такой силы, что часть кладки обрушилась вместе с граффити. Отмечалось, что само здание сохранило прочность. Городские власти сообщили, что создадут новую стену памяти. По их словам, они были убиты горем, когда увидели, что произошло с граффити.