В России выявлен 25 781 случай заражения коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировали 25 781 случай заражения COVID-19. С начала пандемии было выявлено 7 612 317 таких случаев.

- За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 25 781 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2034 (7,9%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении оперштаба.

Лидером по показателю стала Москва, где за сутки заболели 4410 человек. Вторым идет Санкт-Петербург с 2198 случаями. Тройку замыкает Московская область — 1733 случая.

Также за сутки зафиксировано 883 летальных случая. Еще 14 526 россиян выписали из больницы.

Напомним, глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу считает, что вскоре мир столкнется с новым "вирусом X", характеристики которого пока неизвестны. Эксперт предложил действовать по принципу "четырех C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), обмен информацией (communication) и координация (coordination). Гао Фу подчеркнул важность обмена информацией, так как именно обмен информацией со стороны Китая помог другим странам мира быстро приступить к разработке вакцин от коронавирусной инфекции.