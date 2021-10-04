Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не увидели ничего особенного в "досье Пандоры" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не увидели ничего особенного в "досье Пандоры". Кроме того, там не увидели повода для проверок и считают все утверждения голословными.

- Там, честно говоря, мы не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина. Я не знаю, там, вроде, будет еще продолжаться публикация, но пока ничего особенного мы не увидели. Скажем так, работа этой организации нам тоже хорошо известна, мы не знаем, откуда они берут информацию, как они берут информацию, — сказал официальный представитель Кремля.

Песков выразил уверенность, что материалы расследования — это "набор голословных утверждения", поэтому они не могут быть основой для каких-либо проверок.

Напомним, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал расследование "Досье Пандоры", где рассказывается о возможном участие мировых лидеров в офшорных схемах. Отмечается, что в документах имеется информация о 130 миллиардерах из 45 стран. Кроме того, расследование касается более 330 политиков и должностных лиц высокого ранга более чем в 90 странах, включая 35 глав государств. Отмечалось, что в расследовании приняли участие около 600 журналистов. Они собрали 2,94 терабайта конфиденциальной информации от 14 компаний, задействованных в офшорных схемах.