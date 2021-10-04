Дмитрий Песков назвал прививку от коронавируса единственным способом защиты во время пандемии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что прививка от коронавирусной инфекции является единственным способом защиты во время пандемии.

- Безусловно, темпы вакцинации, несмотря на полную готовность всей инфраструктуры и несмотря на обеспеченные возможности, оставляют желать лучшего. По всей видимости, (причина) — недостаточно активная кампания по разъяснению безальтернативности (прививки), — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Он добавил, что прививка — это единственный способ защиты во время пандемии.

Напомним, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировали 25 781 случай заражения COVID-19. С начала пандемии было выявлено 7 612 317 таких случаев. Лидером по показателю стала Москва, где за сутки заболели 4410 человек. Вторым идет Санкт-Петербург с 2198 случаями. Тройку замыкает Московская область — 1733 случая. Также за сутки было зафиксировано 883 летальных случая. Еще 14 526 россиян выписали из больницы.