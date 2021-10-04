Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль ожидает отмены блокировки "Комсомольской правды в Беларуси", заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уточнив что власти страны четко обозначили свою позицию.

По его словам, сейчас нет ощущения, что власти Белоруссии слышат позицию Кремля, так как сайт до сих пор заблокирован.

Напомним, доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси" был заблокирован по решению Министерства информации республики. В ведомстве прокомментировали принятые меры. Как отмечается, соответствующая блокировка была произведена на основании решения Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Совете Безопасности Белоруссии.

Как ранее писал kp.ru, главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин в эфире программы "Утренний Мардан" на Радио "Комсомольская правда" прокомментировал блокировку белорусской "комсомолоки", отметив, что журналистам стало очень сложно работать в Минске.

Главред пояснил, что такая реакция министерства последовала после небольшой заметки, в которой, как он отметил, ничего страшного не было. Там опубликовали комментарий одноклассницы погибшего в перестрелке с сотрудниками КГБ парня, которая сказала "буквально два абзаца, четыре предложения о том, что парень был хороший, когда они вместе учились, и всегда за правду стоял".