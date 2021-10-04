Путин поздравил нового премьер-министра Японии Кисиду с избранием

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин поздравил нового премьер-министра Японии Фумио Кисиду с избранием на должность. Бывший глава МИД стал сотым руководителем правительства в истории государства.

В поздравлении президент выразил заинтересованность в сотрудничестве лидеров стран в различных вопросах. Об этом сообщает сайт Кремля.

"Развитие конструктивного российско-японского сотрудничества в различных сферах, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших государств, - подчеркнул Путин. - Хотел бы подтвердить заинтересованность в диалоге и совместной работе с Вами по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня".

Напомним, выборы состоялись в связи с истечением полномочий премьер-министра Ёсихидэ Суги, который занял должность год назад в связи с отставкой Синдзо Абэ.

Как ранее писал сайт kp.ru, Абэ подал в отставку в конце августа 2020 года из-за проблем со здоровьем. Во время пресс-конференции в Токио 28 августа он выразил сожаления о том, что уходит, так и не решив вопрос подписания мирного договора с российской стороной.