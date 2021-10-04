Военный историк оценил испытания крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Юлин заявил, что на данный момент трудно сказать, является ли испытание «Циркона» запланированным шагом или ответом на аналогичную демонстрацию США. Фото: Министерство обороны РФ

Военный историк Борис Юлин оценил испытания крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон». В беседе с Lenta.ru он заявил, что на данный момент трудно сказать, является ли испытание «Циркона» запланированным шагом или ответом на аналогичную демонстрацию США.

Юлин сообщил, что разработкой ракет такого типа занимаются только четыре страны: США, Россия, Китай и КНДР.

"Это сложные и достаточно дорогие технологии. Другое дело, понять, где кончается реальный мир и начинается пропаганда, достаточно сложно", - отметил историк.

Юлин сообщил ,что разработки гиперзвуковой крылатой ракеты велись в России с 90-х годов, но были приостановлены по договоренности с США.

Накануне Министерство обороны РФ опубликовало видео первого испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск" в акватории Баренцева моря по условной морской цели.