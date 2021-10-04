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Политика4 октября 2021 14:43

Военный историк оценил испытания крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Разработкой ракет такого типа занимаются только четыре страны: США, Россия, Китай и КНДР
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Юлин заявил, что на данный момент трудно сказать, является ли испытание «Циркона» запланированным шагом или ответом на аналогичную демонстрацию США.

Юлин заявил, что на данный момент трудно сказать, является ли испытание «Циркона» запланированным шагом или ответом на аналогичную демонстрацию США.

Фото: Министерство обороны РФ

Военный историк Борис Юлин оценил испытания крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон». В беседе с Lenta.ru он заявил, что на данный момент трудно сказать, является ли испытание «Циркона» запланированным шагом или ответом на аналогичную демонстрацию США.

Юлин сообщил, что разработкой ракет такого типа занимаются только четыре страны: США, Россия, Китай и КНДР.

Минобороны РФ опубликовало видео запуска «Циркона»

"Это сложные и достаточно дорогие технологии. Другое дело, понять, где кончается реальный мир и начинается пропаганда, достаточно сложно", - отметил историк.

Юлин сообщил ,что разработки гиперзвуковой крылатой ракеты велись в России с 90-х годов, но были приостановлены по договоренности с США.

Накануне Министерство обороны РФ опубликовало видео первого испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск" в акватории Баренцева моря по условной морской цели.