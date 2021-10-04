Видео первого испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" опубликовало Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало видео первого испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Фото: Минобороны РФ

Военно-морской флот России впервые испытал гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск". Об этом сообщило Министерство обороны России.

- Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск". Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря, — гласит сообщение ведомства.

Ранее в Минобороны сообщили, что в России до 2025 года появятся более 12 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов. В ведомстве напомнили, что первый такой комплекс успешно несет боевое дежурство в Алтайском крае.

Позже генеральный директор "Севмаш" Михаил Будниченко сообщил, что государственные испытания носителя подводных аппаратов "Посейдон" – атомной подводной лодки АПЛ «Белгород» – завершатся до конца 2021 года. В эти же сроки должны завершиться госиспытания АПЛ "Новосибирск" и "Князь Олег". В рамках заводских и государственных испытаний они совершат еще несколько выходов в море.