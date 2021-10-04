Мишустин анонсировал создание национального каталога вирусов

Михаил Мишустин / Фото: ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о подготовке национального каталога вирусов, который призван помочь ученым и медикам в борьбе с распространением инфекций. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Эпидемия коронавируса показала, как важно заранее готовиться к возможным угрозам, чтобы защитить жизнь и здоровье людей", - констатировал Мишустин.

По его словам, каталог будет в виде единой, постоянно обновляющаяся базы данных всех видов бактерий и вирусов, которые способны вызывать заболевания у человека, животных и растений.

Одним из преимуществ нововведения глава российского правительства назвал пользу при проведении исследований ученых, в частности, при разработке вакцин.

Создание национального каталога вирусов будет осуществлено в рамках закона "О биологической безопасности", подписанного президентом России Владимиром Путиным.

Как ранее писал сайт kp.ru, Мишустин охарактеризовал обстановку с коронавирусом в стране как напряженную. Об этом председатель правительства РФ заявил в четверг, 30 сентября, в ходе заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.