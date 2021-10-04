Попова назвала напряженной эпидемиологическую ситуацию в России

Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России крайне напряженная, заявила в понедельник, 4 октября, глава Роспотребнадзора России Анна Попова.

"Ситуация крайне напряженная. Данные за прошедшую, 39-ю неделю: рост ещё на 14%, - констатировала Попова. - Напомню, предыдущие четыре недели: 36-я – минус 1%, 37-я – плюс 7%, 38-я – плюс 9%. И вот теперь за прошедшую неделю – плюс 14%. То есть растём достаточно быстро".

По ее словам, увеличение заболеваемости зафиксировано в 67 субъектах РФ, а снижение – только в пяти. Еще 13 регионов не продемонстрировали значительных изменений динамики.

"По клиническим формам: 76% – острые респираторные вирусные инфекции (течение так проявляется), 15% – пневмонии и 8% – бессимптомные формы", - уточнила глава Роспотребнадзора.

Она также обратила внимание, что максимальный рост заболеваемости наблюдается среди пенсионеров.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что массовые мероприятия по всей России отменены в связи с пандемией коронавирусной инфекции.