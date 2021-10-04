Анна Попова напомнила, что массовые мероприятия по всей России отменены из-за пандемии

Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Массовые мероприятия по всей России отменены в связи с пандемией коронавирусной инфекции, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, массовые мероприятия до 3 тысяч участников в настоящее время разрешены только в двух регионах России.

В Роспотребнадзоре уточнили, что главы регионов сами принимают решение о возможности проведения массовых мероприятий, дополнительных ограничений на федеральном уровне не вводилось.

Как ранее писал сайт kp.ru, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией демонстрируют 56 российских регионов. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что по итогам прошедшей недели темп прироста составил 8,8 процента.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что на предыдущей неделе в рост заболеваемости наблюдался в 36 субъектах.

Напомним, в конце сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят рост заболеваемости и смертности по коронавирусу в России, но дополнительных ограничений в связи с этим вводить не планируют.