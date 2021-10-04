Столтенберг предложил Лаврову возобновить формат "Россия-НАТО"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Встреча состоялась в рамках генассамблеи ООН в Нью-Йорке и Столтенберг предложил восстановить формат взаимодействия "Россия-НАТО".

Как рассказал председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин, Столтенберг сообщил российской стороне, что НАТО "устали от пикировки". Лавров в ответ на это предложил достичь договоренностей по конкретным вопросам. В противном случае, отметил глава МИД РФ, все опять сведется "к безрезультатным разговорам на долгие годы" и обвинениям России со стороны западных партнеров "в страшных грехах".

Столтенберг предложил России вернуть своего представителя в Брюссель, пишет РИА Новости. Российская сторона пока не дала ответа. Конкретных договоренностей достигнуть не удалось, но было обозначено, что впереди трудный путь для переговоров.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва, в отличие от Вашингтона, при взаимодействии с внешнеполитическими партнерами свободна от идеологических пристрастий или табу.