Цена на нефть марки Brent поднялась выше 80,85 доллара за баррель впервые с 2018 года

В последний раз цены на топливо превышали 80 долларов за баррель в октябре 2018 года Фото: REUTERS

Мировые цены на нефть в понедельник, 4 октября, снова начали расти. На этот раз топливо подорожало на 1,7 - 1,98%. В итоге стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2021 года на лондонской бирже ICE достигла 80,85 доллара за баррель.

Такая стоимость нефти - очередной рекорд. В последний раз цены на топливо превышали 80,8 доллара за баррель в октябре 2018 года.

Предполагается, что подорожание нефти связано с рекомендациями мониторингового комитета ОПЕК+. В организации стран-экспортеров нефти было решено восстановить добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки в ноябре 2021 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минфин России опасается катастрофического снижения уровня мирового спроса на нефть в долгосрочной перспективе. В частности, подобные риски ведомство видит, если западные страны подпишут соглашение о декарбонизации.