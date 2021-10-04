Оператор "Северного потока - 2" начал заполнение газом первой нитки газопровода

Ранее были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода Фото: REUTERS

Началась процедура заполнения газом первой нитки газопровода "Северный поток - 2". Как сообщил оператор Nord Stream 2 AG, с понедельника, 4 октября, нитка будет постепенно заполняться, чтобы в итоге достичь показателей, которые необходимы для ее дальнейшего технического тестирования.

Как отмечается в пресс-релизе оператора, ранее были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода. Они прошли успешно. О следующих технических шагах по тестированию и эксплуатации первой нитки "Северного потока - 2" Nord Stream 2 сообщит дополнительно. Пусконаладочные работы на второй нитке газопровода продолжаются.

Как ранее писал сайт kp.ru, все необходимые шаги для сертификации газопровода "Северный поток – 2" на сегодняшний день сделаны. Такое заявление в субботу, 2 октября, сделал замминистра иностранных дел России Александр Грушко.