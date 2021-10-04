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Общество4 октября 2021 19:14

Средняя цена на легковые автомобили в России достигла 2,1 млн рублей в августе 2021 года

Предполагается, что они продолжат дорожать
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (13)Комментарии (13)(13)
В сравнении с началом года легковые автомобили подорожали к августу на 21%

В сравнении с началом года легковые автомобили подорожали к августу на 21%

Фото: Сергей ГАПОН

Средняя цена за новый легковой автомобиль в России по итогам августа 2021 года превысила 2 миллиона рублей. Такие данные со ссылкой на свои расчеты приводит агентство "Автостат".

Издание ссылается на средневзвешенную стоимость, которая рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций - например, объем двигателя, кузов и так далее. В итоге отмечается, что к концу августа средневзвешенная стоимость легковушки составляла 2 миллиона 140 тысяч рублей. Для сравнения, в июне 2021 года она была чуть более 1,8 миллиона рублей, а в июле - 1,9 миллиона. В сравнении с началом года легковые автомобили подорожали к августу на 21%.

Предполагается, что цены на автомобили продолжат расти. Причины этого - нехватка машин у дилеров, глобальный дефицит микрочипов и высокий спрос среди потенциальных покупателей.

Как ранее писал сайт kp.ru, цены на зимние автомобильные шины выросли на 25% еще до начала сезона замены. Пик спроса на шины в страны приходится на середину октября.