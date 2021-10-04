Байден заявил о рисках для доллара из-за возможного дефолта в США

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил о риске дефолта, который может случиться в стране, если Конгресс не согласует поднятие потолка государственного долга. Это может в свою очередь привести к потере статуса доллара как мировой резервной валюты, предупредил глава государства.

В понедельник, 4 октября, Джо Байден выступил в Белом доме. Он заявил, что если Конгресс не поднимет потолок госдолга, это подорвет надежность ценных бумаг Минфина и навредит статусу доллара. Президент призвал республиканцев перестать рисковать экономикой и вести страну к возможному дефолту, пишет ТАСС.

"Они должны перестать играть в русскую рулетку с экономикой США", - заявил Байден.

Как ранее писал сайт kp.ru, американский президент Джо Байден 30 сентября подписал документ о временном финансировании федерального правительства до 3 декабря текущего года включительно.