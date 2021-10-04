В работе TikTok произошел сбой 4 октября 2021 года

У TikTok возникли проблемы с 13:29 по восточному поясному времени Фото: REUTERS

Пользователи сервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok в понедельник, 4 октября, столкнулись со сбоем в работе приложения. Об этом сообщает портал Downdetector, обозревающий сбои в работе сайтов и приложений в режиме реального времени.

"Отчеты пользователей указывают на то, что у TikTok возникли проблемы с 13:29 по восточному поясному времени", - сообщается в Твиттер Downdetector.

Как ранее писал сайт kp.ru, 4 октября 2021 года стало днем, когда проблемы в работе испытало большинство популярных приложений и сервисов. Сбои произошли в работе социальной сети Facebook, сети для публикации фотографий и видео Instagram, соцсети для публичного обмена сообщениями Twitter, мессенджеров Telegram и WhatsApp, а также многих других сервисов.

Что стало причиной массовых сбоев в работе популярных соцсетей, мессенджеров и приложений - пока неизвестно.