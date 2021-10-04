Песков о сбоях в работе интернет-сервисов во всем мире: сайт президента работает, проблем нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сбои в работе большинства популярных сервисов и социальных сетей во всему миру. Он отметил, что проблем с доступом к сайту главы государства на данный момент не наблюдается, пишет РИА Новости.

"Сайт президента работает. Проблем нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не испытывают ли проблем в администрации президента из-за происходящего.

Как ранее писал сайт kp.ru, сбои в работе интернет-сервисов по всему миру начались днем 4 октября и достигли пика к вечеру этого дня. Примерно с 21:00 по московскому времени начались сбои в работе социальных сетей Facebook и ВКонтакте, сети для публикации фотографий и видео Instagram, соцсети для публичного обмена сообщениями Twitter, мессенджеров Telegram и WhatsApp, а также многих других сервисов.

Что стало причиной глобальных проблем в интернете - пока неизвестно.