Биржевой индекс NASDAQ упал более чем на 2,3% после сообщений о сбоях в работе мировых соцсетей

Сильнее всего обвалились акции Facebook и Twitter Фото: REUTERS

Высокотехнологичный фондовый индекс NASDAQ упал более чем на 2,3%. Такое снижение зафиксировано к 21:00 по московскому времени и связано со сбоями в работе ведущих мировых соцсетей и интернет-сервисов.

NASDAQ — вторая по размеру биржевая площадка мира. На ней торгуются акции ведущих технологических гигантов, таких как Facebook и Twitter. В понедельник, 4 октября, из-за масштабных сбоев в работе виртуальных сервисов по всему миру акции таких компаний начали резко падать.

Например, на 5,28% обвалились акции Facebook, которой принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram. Все эти сервисы сегодня работают со сбоями. Акции Apple пока снизились на 2,57%, Alphabet — на 2,33%. Соцсеть Twitter потеряла 6,37% стоимости акций по ходу торгов.

Как ранее писал сайт kp.ru, по заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сайт главы государства проблем из-за масштабных сбоев в мировом интернете не испытывает.