Сотрудники Facebook не могут попасть в офис, так как перестали работать электронные пропуска

Акции Facebook на фоне сбоев в работе сервисов компании обвалились на 5,28% Фото: REUTERS

Сотрудники Facebook заявили о том, что не могут оценить масштабы сбоя в работе сервиса по объективным причинам. Работники компании столкнулись с неожиданной трудностью - они физически не могут попасть в офисы, так как их электронные пропуска перестали работать.

4 октября Facebook, которой принадлежат Messenger, WhatsApp и Instagram, столкнулась со сбоями в работе своих приложений. Трудности также настигли другие крупные интернет-компании, однако в случае с Facebook ее сотрудники были заперты снаружи рабочего здания без возможности войти внутрь.

"Только что по телефону работник FB описал невозможность для сотрудников войти в здание этим утром, чтобы начать оценку масштабов сбоя, потому что их бейджи не открывают замки на дверях", - сообщила в "Твиттере" корреспондент New York Times Шира Френкель.

Как ранее писал сайт kp.ru, акции Facebook на фоне сбоев в работе сервисов компании обвалились на 5,28%. А создатель компании Марк Цукерберг за несколько часов потерял 6,6 миллиарда долларов и пятое место в списке самых богатых людей мира от Forbes.