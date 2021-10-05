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Здоровье5 октября 2021 7:43

Иммунолог назвал одышку самым опасным симптомом коронавируса

Наблюдая за частотой дыхания, люди сами могут выявить у себя поражение легких, сообщил Владимир Болибок
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Иммунолог Владимир Болибок заявил, что одышка является самым опасным симптомом коронавируса

Иммунолог Владимир Болибок заявил, что одышка является самым опасным симптомом коронавируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что одышка является самым опасным симптомом коронавирусной инфекции.

Специалист заметил, что потеря обоняния была самым характерным признаком коронавируса, однако ситуация изменилась с распространением новых штаммов. Пациенты стали реже жаловаться на отсутствие обоняния. А такие симптомы, как кашель и высокая температура, мало отличаются от симптомов ОРВИ. Это осложняет диагностику коронавируса.

По словам врача, человек может сам выявить у себя поражения легких, наблюдая за частотой дыхания.

- Самое главное, на что надо обращать внимание, – это если человек начинает задыхаться. Если появляется одышка, то это самый опасный симптом. Просто надо помнить, что если человек тяжести не таскает и не нервничает, то частота его дыхания не должна превышать 20 вдохов в минуту. Если человек спокойно сидит, но дышит чаще, значит, что-то не в порядке с его легкими, — сказал Болибок в интервью радио Sputnik.

Ранее Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко озвучил статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией среди россиян, которые вакцинировались от заболевания. По его словам, это крайне низкий процент - 2%. Глава Минздрава призвал россиян, которые перенесли COVID-19, пройти углубленную диспансеризацию. Так как коронавирус может вылиться в проблемы со здоровьем, которые проявятся не сразу, а только в перспективе, Мурашко просит не затягивать с диагностикой, чтобы избежать риска возможных осложнений в будущем.