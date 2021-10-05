Финансовый аналитик дала совет по эффективному сбору личной валютной корзины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перед каждым человеком, кто задумывается о сбережениях, встает вопрос: в какой валюте копить средства. Эксперты фондовых рынков советуют делать выбор в пользу бивалютной корзины, то есть, хранить средства в самых крепких или растущих мировых валютах.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари" в беседе с "Российской газетой" отмечает, что цены на самые популярные позиции сейчас очень привлекательные. Учитывая, что доллар и евро сейчас близки к своим локальным минимумам, можно рассмотреть вопрос с приобретением их в личную валютную корзину. Оптимальная пропорция может быть такой: 50% - доллар, 20% - евро, остальное рубли.

У российской валюты сегодня хорошие перспективы. Несколько месяцев подряд рубль показывает стабильность, только за сентябрь он подорожал на 0,7% к доллару и на 2,8% - к евро.

- Рубль по-прежнему зависит от цен на нефть, но они высоки. В среднем, баррель марки Brent в октябре может стоить 76-80 долларов. Это отличные показатели, - рассуждает эксперт.

А вот растущая инфляция на рубль почти не оказывает никакого влияния. Геополитические факторы также пока не стоит рассматривать как серьезные угрозы. Никаких четких предпосылок к осложнению ситуации нет.

Учитывая все это, октябрь обещает быть спокойным для «россиянина». Доллар будет колебаться в коридоре 72-75 рублей, а евро - 83-86 рублей.

- После успешного месяца, не исключено, что в октябре удача продолжит сопутствовать нашей валюте. Вашингтон снова заговорил о санкциях, но реализация этих угроз представляется маловероятной. Основные торги, вероятно, будут проходить в пределах 71−73 рублей, но при условии отсутствия новых потрясений, - комментирует "Свободной прессой" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

А вот директор финансового центра Сколково-РЭШ (Российская экономическая школа) Олег Шибанов предостерегает россиян от инвестирования в валюту. Он уверен, что рублевые вклады и инвестиции в российской национальной валюте сейчас выгоднее, чем в долларах или евро.

- Если сравнить курс доллара или евро к рублю в начале 2015 года и сейчас, то обнаружите, что эти курсы почти одинаковы, - цитирует телеканал "360" слова эксперта.