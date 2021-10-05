Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика5 октября 2021 8:31

Финансовый аналитик дала совет по эффективному сбору личной валютной корзины

И спрогнозировала колебания курсов валют на октябрь
Елена АКИМОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Финансовый аналитик дала совет по эффективному сбору личной валютной корзины

Финансовый аналитик дала совет по эффективному сбору личной валютной корзины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перед каждым человеком, кто задумывается о сбережениях, встает вопрос: в какой валюте копить средства. Эксперты фондовых рынков советуют делать выбор в пользу бивалютной корзины, то есть, хранить средства в самых крепких или растущих мировых валютах.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари" в беседе с "Российской газетой" отмечает, что цены на самые популярные позиции сейчас очень привлекательные. Учитывая, что доллар и евро сейчас близки к своим локальным минимумам, можно рассмотреть вопрос с приобретением их в личную валютную корзину. Оптимальная пропорция может быть такой: 50% - доллар, 20% - евро, остальное рубли.

У российской валюты сегодня хорошие перспективы. Несколько месяцев подряд рубль показывает стабильность, только за сентябрь он подорожал на 0,7% к доллару и на 2,8% - к евро.

- Рубль по-прежнему зависит от цен на нефть, но они высоки. В среднем, баррель марки Brent в октябре может стоить 76-80 долларов. Это отличные показатели, - рассуждает эксперт.

А вот растущая инфляция на рубль почти не оказывает никакого влияния. Геополитические факторы также пока не стоит рассматривать как серьезные угрозы. Никаких четких предпосылок к осложнению ситуации нет.

Учитывая все это, октябрь обещает быть спокойным для «россиянина». Доллар будет колебаться в коридоре 72-75 рублей, а евро - 83-86 рублей.

- После успешного месяца, не исключено, что в октябре удача продолжит сопутствовать нашей валюте. Вашингтон снова заговорил о санкциях, но реализация этих угроз представляется маловероятной. Основные торги, вероятно, будут проходить в пределах 71−73 рублей, но при условии отсутствия новых потрясений, - комментирует "Свободной прессой" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

А вот директор финансового центра Сколково-РЭШ (Российская экономическая школа) Олег Шибанов предостерегает россиян от инвестирования в валюту. Он уверен, что рублевые вклады и инвестиции в российской национальной валюте сейчас выгоднее, чем в долларах или евро.

- Если сравнить курс доллара или евро к рублю в начале 2015 года и сейчас, то обнаружите, что эти курсы почти одинаковы, - цитирует телеканал "360" слова эксперта.