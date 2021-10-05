Подозреваемый в убийстве трех студенток под Оренбургом признал свою вину

Подозреваемый в убийстве трех студенток под Оренбургом признался в содеянном. Фото: соцсети

В пресс-службе Гайского городского суда сообщили, что подозреваемый в убийстве трех студенток медицинского колледжа в городе Гай Оренбургской области Александр Лазарев признал свою вину.

- Обвинения не было. Его допросили в качестве подозреваемого. Он в присутствии своего защитника вину признал, раскаялся, по обстоятельству произошедшего дал изобличающие себя показания. Подозревается в убийстве трех девушек, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Также отмечается, что допрос проводили следственные органы.

Следственный комитет просит заключить Лазарева под стражу на один месяц и 26 суток, так как он был ранее судим за убийство и судимость еще не погашена. Следствие считает, что подозреваемый может скрыться.

Напомним, как писал сайт kp.ru, шокирующее преступление произошло в оренбургском городе Гай 30 сентября 2021 года. Преступник зверски расправился с тремя студентками местного филиала Оркского медицинского колледжа и пытался замести следы с помощью пожара. Когда пожар был потушен, спасатели обнаружили тела девушек.