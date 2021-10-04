Глава СК поручил обеспечить полное расследование дела об убийстве студенток в Оренбургской области

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Оренбургской области обеспечить полное, объективное и всестороннее расследование уголовного дела об убийстве трех студенток в городе Гай.

Об этом сообщила пресс-служба СКР. Отмечается, что глава комитета также «дал указание докладывать о ходе и результатах расследования уголовного дела на постоянной основе, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России».

Напомним, как писал сайт kp.ru, шокирующее преступление произошло в оренбургском городе Гай 30 сентября 2021 года. Преступник зверски расправился с тремя студентками местного филиала Оркского медицинского колледжа и пытался замести следы с помощью пожара. Когда пожар был потушен, спасатели обнаружили тела девушек.

Накануне стало известно, что полиция задержала подозреваемого в этом убийстве – ранее судимого местного жителя 1991 года рождения.