Депутат Бундестага опроверг причастность России к росту цен на газ в Европе

Немецкий заявил, что в росте цен на газ в Европе виновата не Россия, а политика Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что в росте цен на газ в Европе виновата не Россия, а газовая политика в Германии.

В интервью РБК он сообщил, что ситуация осложнила жизнь потребителям. Также Эрнст осудил европейских парламентариев, которые обвинили "Газпром" в манипуляциях ценами на голубое топливо для более быстрого запуска "Северного потока — 2" и направили письмо с обвинениями в Еврокомиссию.

- Все занимались спекуляциями на тему того, что цены на газ упадут, и ждали, когда это произойдет, чтобы продолжить закупку газа. Это, конечно же, не сработало. Но ситуация связана не с русскими, а с теми, кто формирует газовую политику здесь, в Германии, — сказал депутат.

Комментируя прошедшие в ФРГ выборы, Эрнст выразил мнение, что "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии, которые выступали против "Северного потока — 2", не смогут помешать газопровода.

Напомним, ранее началась процедура заполнения газом первой нитки газопровода "Северный поток - 2". Как сообщил оператор Nord Stream 2 AG, с понедельника, 4 октября, нитка будет постепенно заполняться, чтобы в итоге достичь показателей, которые необходимы для ее дальнейшего технического тестирования. Ранее были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода. Они прошли успешно. О следующих технических шагах по тестированию и эксплуатации первой нитки "Северного потока - 2" Nord Stream 2 сообщит дополнительно. Пусконаладочные работы на второй нитке газопровода продолжаются.